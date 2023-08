"C'est très familial": voici à quoi ressemble une journée en internat

C'est un peu la routine

Nathan est ici depuis trois ans. En sortant du lit, il a pris ses habitudes : "Je me brosse les dents, parce qu'on a pas le temps après, puis je prépare ma mallette si on a des cours". Pierre-Louis entre en rhéto, il a passé tous ses secondaires dans cet internat : "Je me sens toujours bien ici. C'est un peu la routine. Je vais m'habiller, me débarbouiller, me coiffer et après,, on va au déjeuner et puis école", nous explique-t-il.