Cinq jours, huit scènes, 230 artistes et 250.000 participants au Dour Festival 2024

La 34e édition du Dour Festival sera lancée mercredi. L'événement musical, qui se déroulera du 17 au 21 juillet, annonce plus de 230 artistes qui nourriront sur huit scènes une large palette musicale, combinant stars internationales et artistes émergents. Quelque 250.000 festivaliers et festivalières sont attendus sur les cinq jours.

Le Dour Festival 2024 conjuguera ses multiples genres musicaux sur huit scènes, dont "The Last Arena", la plus grande scène d'une capacité de 20.000 personnes, "De Balzaal" ou scène électronique, la "Boombox", qui fera la part belle au hip-hop, à la musique soul, au RnB et au swing et "La Petite Maison dans la Prairie" pour les fans de musique indie.

Pour les amoureux et amoureuses de musique électronique, outre le groupe de musique Justice, figurent sur la line up la célèbre DJ belge Amélie Lens, I Hate Models, Trym, Camelphat, Reinier Zonneveld et Bicep.