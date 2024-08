Cinq temps forts vendredi avec les Red Panthers, les Belgian Cats, Thiam, Châari et le K2

En soirée, Nafissatou Thiam et Noor Vidts achèveront par le 800m, la 7e et dernière de leurs épreuves multiples. Double championne olympique en titre, Thiam est en tête, Noor Vidts 3e.

Le taekwondo mettra une lumière sur Sarah Châari. La jeune carolorégienne de 19 ans combat en -67kg avec des ambitions, elle qui figure dans le top mondial de sa catégorie. La championne d'Europe est tête de série N.1 et affrontera en entrée, en 8es de finale, la Dominicaine Madelyn Andrea Rodriguez (N.16).

Au centre nautique de Vaires-sur-Marnes, Lize Broekx et Hermien Peters mettront tous leurs coups de pagaies en demi-finales du K2 sur 500m. Placées dans la première série, à la ligne d'eau numéro 3, les Limbourgeoises visent une place parmi les quatre premières pour aller en finale A et décrocher un diplôme olympique. Sinon ce sera une course pour les places de 9 à 16.

En golf, Manon De Roey se situe en 29e position à l'issue des deux premiers parcours (+3) sur l'Albatros du Gold National de Paris. L'Anversoise entame son 3e tour vendredi.