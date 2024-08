Claire Michel malade, les Belgian Hammers forfaits pour le relais mixte du triathlon

"La décision, comme cette communication, a été prise en concertation avec les athlètes et l'entourage", a indiqué le COIB, qui a tenu à préciser que Claire Michel "n'est pas hospitalisée depuis quatre jours". "Elle a été emmenée à la polyclinique du village olympique ce dimanche et a déjà pu retourner dans sa chambre."

"Le COIB et Belgian Triathlon espèrent que les leçons seront tirées pour les prochaines compétitions de triathlon. Nous pensons ici à la garantie des jours d'entraînement, des jours de compétition et du format des compétitions qui doit être clarifié à l'avance et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incertitude pour les athlètes, l'entourage et les supporters."