Combiner étude et travail? 1 étudiant sur 3 travaille pendant le blocus

Ils sont de plus en plus nombreux à combiner étude et job étudiant. 32% des étudiants déclarent travailler pendant leur blocus et leur période d'examen. C'est le cas de Odile. Elle étudie les langues romanes à l'Université de Liège et travaille en parallèle dans un bar à vin, 12 à 15 heures par semaine. "Pour des raisons financières, je ne peux pas m'arrêter durant les sessions. J'ai ma voiture à payer. Les frais sont fixes et je dois les assumer tout au long de l'année."

Plus l'âge de ces étudiants est élevé, plus il est fréquent de travailler durant cette période d'examen. Ceux qui sont en kot sont également amenés à travailler pendant leur blocus. C'est le cas de Romane, qui est en 3e année de kiné: "Je paye mon kot et vu que le loyer tombe tous les mois, ce n'est pas envisageable de ne pas travailler."