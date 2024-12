Comment se mettre à l'abri, évacuer ou élaborer un plan d'urgence? Le Centre de crise va mener une campagne en Belgique

Le Centre de crise va mener, l'année prochaine, une campagne pour préparer aux situations d'urgence et rendre la population plus "résiliente".

Le Centre de crise national lancera l'année prochaine une vaste campagne visant à rendre la population plus "résiliente". L'objectif est de clarifier comment se mettre à l'abri, évacuer et élaborer son propre plan d'urgence, rapportent lundi Het Nieuwsblad, De Standaard, Gazet van Antwerpen et Het Belang van Limburg.

"Il est important que nous apprenions en cette période à élaborer notre propre plan" d'urgence, a expliqué la ministre de l'Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V). "Nous ne pouvons pas compter sur le gouvernement pour tout", juge-t-elle encore.