Connaissez-vous la "coolcation", cette tendance vacances qui séduit de plus en plus de voyageurs?

Face aux vagues de chaleur qui frappent les destinations du sud, de plus en plus de vacanciers optent pour des séjours dans le nord de l’Europe. Une tendance en forte hausse, malgré un coût parfois élevé.

Les étés deviennent de plus en plus chauds dans les grandes destinations touristiques traditionnelles comme la France, l’Espagne, l’Italie ou la Grèce.

Cette tendance se reflète déjà dans les chiffres : selon les tours-opérateurs, les réservations vers des pays comme la Suède, la Norvège, le Danemark et l'Islande ont bondi de 30 à 40 % en trois ans.

Outre la fraîcheur, ces destinations offrent aussi des paysages grandioses et de vastes espaces naturels, un atout majeur pour les voyageurs en quête de dépaysement.

Un coût plus élevé

Si ces destinations attirent de plus en plus de touristes, elles restent aussi parmi les plus chères au monde. La Norvège, le Danemark, la Suède et la Finlande figurent d’ailleurs dans le top 20 des pays les plus onéreux pour voyager.