"Des absences douteuses": quels sont les risques de présenter un certificat médical à l'école pour partir plus tôt en vacances?

Certains parents n'hésitent pas à utiliser un certificat médical pour partir quelques jours plus tôt et faire des économies. Cette pratique n'est pas autorisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Pour justifier une absence, les étudiants peuvent faire remplir un formulaire par leurs parents. Dans cet établissement, les élèves ont droit à 14 demi-jours d'absence justifiés par motif et par an.

Comme chaque matin, Maud, éducatrice à l'institut Sainte-Marie de Jambes, prend les présences dans les classes de deuxième secondaire. Et à l'approche des vacances, un constat. "Pour que le départ en vacances se fasse plus tôt, le vendredi parce qu'il y a une question de billet d'avion ou tout simplement parce qu'il y a le voyage pour aller jusqu'aux vacances, on peut remarquer par moment des absences un petit peu 'douteuses' d'élèves", note la jeune femme.

Pour ne pas se présenter à l'école, il existe aussi une autre possibilité: un justificatif médical. Cependant, lorsque l'institut Sainte-Marie soupçonne la délivrance de certificats de complaisance, elle prend directement contact avec le médecin. "On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour dire que c'est un faux certificat ou pas mais pour dire qu'on est un petit peu inquiets, qu'on se questionne parce que nous, ce qu'on peut observer nous en tant qu'école, on n'est peut-être pas sûr de la maladie ou en tout cas, on suspecte quelque chose", raconte Maud.

L'absentéisme est une problématique prise très au sérieux par le directeur de l'établissement de Jambes. Lorsque le nom d'un médecin revient trop fréquemment sur les certificats, il existe des mesures plus radicales. "On peut refuser le certificat en tant que direction d'école ou rentrer en contact avec le médecin pour discuter de ce certificat ou sur lequel on a un doute", explique Gauthier Martiat. "On peut également éventuellement interpeller l'ordre des médecins."

Que se passe-t-il pour les médecins?

Chaque année, l'ordre des médecins reçoit plus de 200 plaintes pour des certificats médicaux. Après un signalement, le médecin est convoqué, il doit livrer sa version des faits. Si la plainte est infondée, le médecin n'aura aucune sanction.