Dangereuses, ces crèmes pour la peau ? Ce qui compte, "c'est la quantité de poison qu'on applique"

Vous êtes-vous demandé ce que contiennent vraiment vos produits d'hygiène les plus courants ? Les étiquettes ne sont toujours très compréhensibles et certains composants n'ont pas toujours bonne réputation. Depuis de nombreuses années, plusieurs associations dénoncent la toxicité de certains produits cosmétiques de la vie quotidienne, dont l’association pour les consommateurs Test-achat. Sont-ils dangereux pour la santé ? Peut-on s’en passer ? Éléments de réponses avec Laura van Lerberghe, Thomas Kinet Véronique Forest.

Ces substances peuvent parfois donner des risques de cancer. Mais rassurez-vous, elles sont contrôlées par les autorités. Leur dangerosité immédiate est à relativiser. Tout dépend du produit, s'il est rincé ou non. Mais aussi de la fréquence d'utilisation et de votre peau. "Si on a une peau fine ou abîmée, cela risque d'endommager encore plus votre peau.", explique le dermatologue, Dominique Tennstedt. Il poursuit : "Ce n'est pas le poison lui-même, mais la quantité de poison qu'on applique".

Les cosmétiques naturels, la solution ?

Pour éviter tous risques, les cosmétiques naturelles se développent : shampoings, crèmes ou déodorants, cette entreprise bruxelloise en fabrique depuis 10 ans. Par exemple, elle fabrique une crème 4 ingrédients. "Il y a une base aqueuse d'eau et d'un hydrolat de lavande. La base huileuse, c'est principalement un beurre de karité, de l'huile de noyau d'abricot et un dérivé d'huile de coco pour la texture.", explique Sophie, qui a toujours trouvé important d'utiliser des produits naturels. "C'est facile jusqu'à une certaine échelle, de nouveau, il savoir jusqu'où on veut aller dans le processus d'industrialisation. Là, ce sont des produits naturels, donc on est lié au cycle naturel de cultures des produits.".

Bien qu'ils ne peuvent pas être produits à l'infini, ils sont soumis aux mêmes contrôles dermatologiques que les produits classiques. "C'est une convention européenne, ils subissent des contrôles en laboratoire.", explique Sophie Trenteseeaux. Malgré leur qualité, ces produits sont 4x plus chers que les cosmétiques traditionnels. D'autres réflexes peuvent être appris, à commencer par la bonne lecture des étiquettes.