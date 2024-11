Des agriculteurs manifesteront à Bruxelles ce mercredi: des embarras de circulation à prévoir

Des agriculteurs de la Fugea, "et ses alliés", manifesteront mercredi dans le quartier européen à Bruxelles pour protester contre l'accord commercial entre l'Union européenne et le Mercosur, marché commun d'une poignée de pays d'Amérique latine dont le Brésil et l'Argentine.

Nombre d'agriculteurs wallons, et européens, voient dans cet accord une concurrence déloyale pour les éleveurs du Vieux-continent car il conduirait notamment à augmenter les importations de produits agricoles venant des pays du Mercosur, "en particulier de la viande bovine, que nous produisons déjà chez nous et en mieux", selon la Fugea.

"L'accord UE-Mercosur est un danger pour la planète et nos éleveurs et éleveuses. Il est à l'opposé des ambitions du Green Deal ou du dialogue stratégique sur l'agriculture. L'Europe doit sortir de ses incohérences schizophréniques et nous donner les moyens de sauver nos fermes et leur transition", clame encore le syndicat agricole wallon.

Moins d'un an après le mouvement de grogne qui avait gagné les exploitations agricoles du pays et de plusieurs États européens, la colère monte donc à nouveau parmi les agriculteurs. Elle porte également sur la gestion par l'UE et le fédéral de l'épidémie de fièvre catarrhale ovine (FCO) qui sévit depuis deux mois et n'épargne pas les élevages wallons.

Plusieurs dizaines de tracteurs sont attendus à Bruxelles mercredi, avec pour conséquences des problèmes de circulation. À partir de 05h00, la rue de la Loi (entre Schuman et R20) et le tunnel Reyers venant de l'E40 vers le centre seront fermés. Des agriculteurs de la Coordination Européenne Via Campesina manifesteront dès 11h00 aux côtés de la Fugea, de même que des membres du mouvement de soutien à l'agriculture paysanne RéSAP.