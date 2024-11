"Les travailleurs veulent savoir avec combien ils vont partir": nouvelle rencontre entre les syndicats et la direction d'Audi Brussels

Dans quel état d'esprit sont les travailleurs ? "Tristes, car avec les annonces d'hier, il n'y a plus de repreneur intéressé pour l'instant. On se dirige vers la fin de l'usine Audi à Forest. À présent, il est surtout question des primes de licenciement, des indemnisations... Que vont-ils recevoir? C'est ce que les syndicats négocient actuellement", indique notre journaliste Romain Mayez, qui s'est rendu sur place.

Nouveau tête à tête entre les syndicats et la direction d'Audi Forest ce mercredi. Ils vont parler plan social et conditions de licenciements, car on le sait pour l'instant, aucun repreneur n'a été trouvé le dernier en date s'est désisté. La fermeture sera bien actée le 28 février.

Ludovic Pineur, secrétaire permanent de la CNE Industrie, a fait le point sur la situation à notre micro: "La semaine passée, la direction nous a fait une contreproposition. Un proposition qui selon la direction a été augmentée, mais ça n'est pas le cas. La direction a tout simplement diminué les indemnités extra-légales des employés pour augmenter celle des ouvriers. La mane financière est la même que lors de leur précédente contreproposition. Pour nous, on sait qu'Audi a approvisionné 1,3 milliard pour une utilisation alternative du site ou une fermeture. Hier, Audi Brussels a clairement signalé qu'il n'y a pas d'utilisation alternative. Cette mane, on va devoir aller la chercher grâce aux travailleurs, ouvriers et employés".

Et de conclure: "Les travailleurs veulent savoir avec combien ils vont partir. Vont-ils être reconnus pour toutes les années de travail consacrées à Audi Brussels et pour enrichir le groupe Audi. Nous ne sommes pas dans une dernière réunion. La phase 1 n'est pas clôturée, et la phase 2, le plan social n'est pas tenu par un calendrier. On va discuter avec la direction aujourd'hui pour faire une contreproposition syndicale."