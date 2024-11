Les tracteurs sont de retour: des agriculteurs manifesteront à Bruxelles ce mercredi, des embarras de circulation à prévoir

Plusieurs dizaines de tracteurs d'agriculteurs issus de syndicats défendant "une agriculture durable" sont annoncés mercredi dès 11h00 dans le quartier européen, à Bruxelles. Ils protestent contre une possible signature prochaine de l'accord commercial entre l'Union européenne et les pays du Mercosur (Brésil, Argentine, Uruguay, Paraguay et Bolivie), très controversé dans son volet agricole. La police prévoit d'ailleurs de grands embarras de circulation dans la capitale.

Toute la journée (à partir de 5 heures), la rue de la Loi (entre Schuman et R20) et le tunnel Reyers venant de l'E40 vers le centre seront fermés. Les rues avoisinantes à la rue de la Loi et au quartier européen pourraient également connaître des perturbations de trafic.