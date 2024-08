Des Jeux proches de la maison pour la délégation belge: "Une chance unique"

Le rendez-vous parisien arrive aussi à point nommé pour le Comité paralympique belge (BPC). "Vous pouvez remarquer que nous continuons à grandir. Il y a dix ans, personne ne connaissant le sport paralympique. Désormais, vous devez vivre dans une grotte pour ne pas être au courant. L'intérêt des médias et de la société sont plus grands. Nous nous sommes également professionnalisés en tant que fédération", a ajouté Kazimirowski.

Comme le Comité olympique et interfédéral belge (COIB), le BPC aura aussi son lieu de rassemblement à Paris avec la Lotto Paralympic Belgium House au Pavillon Élysée Té sur les Champs-Élysées. Le concept sera semblable à celui de la Lotto Belgium House. Cela doit être un lieu de rencontre pour les supporters, sponsors, VIP, médias et évidemment les athlètes. "C'est un beau bâtiment dans un magnifique endroit. Nous espérons accueillir le plus de gens possible. Nous voulons renforcer le sentiment d'équipe dans et autour de la délégation."