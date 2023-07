Des magasins citoyens solidaires avec les maraichers en ces mois d'été

Une série d'épiceries et de supermarchés citoyens, habituellement réservés à leurs membres, vont ouvrir leurs portes à tous les clients du 15 juillet au 15 août pour aider les maraîchers à écouler leur stock de fruits et légumes en ces mois d'été, annoncent-ils lundi.

En effet, quand vient la saison des framboises, des tomates, des melons, ou des pastèques, les Belges ont tendance à filer vers d'autres horizons, laissant les producteurs avec pas mal de marchandises sur les bras.

"En temps normal, seuls nos membres peuvent faire leurs courses dans le magasin. Nous avons ouvert nos portes en urgence l'année passée parce que nos maraîchers nous contactaient en panique. Nous avons décidé de recommencer cette année", explique Geneviève Boxus, du BEES coop, l'un des magasins solidaires. "Ça permet aussi de conscientiser de plus en plus de personnes à l'importance de consommer belge et bio en circuit-court et via un magasin coopératif sans but lucratif", poursuit-elle.