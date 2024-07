Des mesures sanitaires remises en place autour des athlètes à Paris

Confirmant une information du groupe Rossel, le Comité Olympique et interfédéral belge demande le port du masque, pour les journalistes, lors des rencontres avec les athlètes et les membres de la délégation belge que ce soit lors des moments de presse avant les compétitions et dans les zones d'interviews après celles-ci "suivant les recommandations de notre équipe médicale", a informé le COIB.

"Il est aussi demandé de respecter une certaine distance avec les membres de la délégation, mais les athlètes ne sont pas obligés de porter un masque. Libre bien entendu à eux de le faire", a ajouté le porte-parole du COIB. "Au sein du Village olympique où sur les autres sites des Jeux, la délégation belge est considérée comme une bulle où il n'est pas obligatoire de porter un masque. Mais les recommandations d'usage sont d'application, comme se désinfecter régulièrement les mains. L'équipe médicale suit la situation de près."