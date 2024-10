Deux Belges obtiennent la 2e place du concours de l'innovation alimentaire Ecotrophelia

"Quel honneur de pouvoir représenter notre pays au niveau européen. Nous sommes convaincus que notre produit répond aux besoins du marché. Nous constatons que les habitudes des consommateurs évoluent vers des aliments prêts à consommer et à emporter, en raison de l'emploi du temps de plus en plus chargé. Nos prochaines étapes ? Tester la faisabilité de notre concept auprès de notre principale cible, pour ensuite proposer Full'Iz dans des magasins en ligne et physiques", détaille Guillaume Thébault, l'un des étudiants.