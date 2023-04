Emma Plasschaert 8e après 8 régates en ILCA 6, Eline Verstraelen 41e

Côté belge encore, Eline Verstraelen est 41e avec 162 unités.

En ILCA 7, William De Smet est 8e avec le gain d'une place après les trois régates du jour qu'il a terminées aux 55e, 2e et 13e rangs. Sa 55e place est son moins bon résultat, il compte 50 points dans un classement dominé après 8 régates par le Britannique Michael Beckett (18 points).

En 49er FX, Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont conservé leur troisième place dans cette classe avec 46 points au compteur après 9 régates et, notamment, une victoire dans la 9e au programme. Les Néerlandaises Odile Van Aanholt et Annette Duetz sont en tête avec 38 points devant les Brésiliennes Martine Soffiatti Grael et Kahena Kunze, 2es avec 41 points.