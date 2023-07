Emma Plasschaert gagne les 2 régates du jour en ILCA 6 et se replace à la 4e place

Emma Plasschaert a remporté les 2 régates disputées mardi à Marseille lors de la 3e journée des compétitions d'ILCA 6 (classe dinghy) dans le cadre de l'événement test en vue des JO de Parsi 2024. L'Ostendaise de 29 ans en profite pour grimper de la 8e à la 4e place du classement provisoire après 6 manches sur 10 et avant la course aux médailles de samedi qui rassemble les 10 premières et compte double.

La double championne du monde belge a profité de conditions plus venteuses, lui convenant mieux, pour prendre deux bons départs des régates 5 et 6 de mardi. Elle a devancé dans la 1re la Néerlandaise Marit Bouwmeester et la Canadienne Sarah Douglas, avant de remettre le couvert une heure plus tard, devant l'Italienne Chiara Benini Floriani et la Française Pernelle Michon. Avec désormais 28 points, elle est provisoirement classée 4e, à 4 unités de Bouwmeeester, leader avec 24 unités. Suivent la Suissesse Maud Jayet (24) et Benini Florani (27) qui précédent encore Plasschaert.

En ILCA 7, William De Smet a terminé en 17e et 24e position les deux régates du jour, également les 5e et 6e de la compétition. Il a perdu 2 places et est pointé, avec 94 points, au 21e rang, dans un classement emmené par le Britannique Michael Beckett (14 pts).