Emma Plasschaert reste deuxième après trois régates

Deuxième de la seule régate disputée lundi, Plasschaert a pris, mardi, la cinquième place de la deuxième régate avant de remporter la troisième, dans la série jaune. Avec 8 points, elle est devancée d'une longueur par la Portugaise Vasileia Karachaliou. La Danoise Anne-Marie Rindom est troisième avec 9 points. Eline Verstraelen est remontée au 36e rang avec 59 points, après une 11e et une 7e place mardi. Laura Bouckaert est 111e et avant-dernière avec 166 points. Elle a fini 54e de la deuxième régate et n'a pas pris le départ de la troisième.

Chez les messieurs, en ILCA 6, où seuls les trois meilleurs résultats comptent après quatre régates disputées, Anders Bultynck n'a pu poursuivre sur sa lancée après sa victoire lundi. Il s'est classé 4e, 48e (un résultat pas pris en compte) et 34e mardi, reculant au 12e rang avec 39 points. Brecht Zwaenepoel est 27e avec 74 points après une 11e, une 26e et une 37e place. Maarten Boot occupe la 48e position avec 112 points. Il a fini 38e, 51e (pas pris en compte) et 49e mardi.