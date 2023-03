Emma Plasschaert se loupe vendredi et termine au 8e rang, William De Smet 5e en ILCA 7

L'Ostendaise, qui était 2e jeudi, a connu une ultime journée difficile ne se classant que 21e, 23e et 22e des trois régates du jour. Même avec le retrait des deux moins bons résultats sur les onze courses disputées, l'ancienne double championne du monde (2018 et 2021) totalise 78 points. Elle termine 9e de la compétition, mais l'Australienne Mara Stransky (74 pts), 8e, ne peut figurer dans le classement de l'Euro. L'an dernier, Plasschaert avait pris la 5e place de l'Euro organisé à Hyères en France.

La Néerlandaise Marit Bouwmeester, 34 ans, revenue au plus haut niveau après sa maternité l'an dernier, s'impose avec 32 points devant la Portugaise Vasileia Karachaliou et la Hongroise Maria Erdi qui totalisent 50 points. Eline Verstraelen s'est classée 39e (215 pts) et 32e européenne. Troisième Belge présente, Laura Bouckaert a terminé 56e et dernière de la Silver Fleet (2e niveau, 444 points).