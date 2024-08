Fin de vacances chaotique pour les touristes de l'île de Madère: "On est à plus de 3500 euros de frais supplémentaires"

Des files interminables, des lits de fortune installés à même le sol, des mines de désespoir et de fatigue pour ces milliers de touristes qui espèrent enfin pouvoir quitter cette île. "L'aéroport nous a simplement signifié l'annulation de notre vol sans aucune autre information. On nous a donné un tapis pour dormir, cela fait presque 4 jours que nous sommes bloqués", indique une touriste.

On est à plus de 3 500 euros de frais.

Depuis une semaine, l'île de Madère est frappée par des feux de forêt et des vents violents qui empêchent les avions d'atterrir et de décoller. Les compagnies aériennes peinent à trouver des solutions, les hôtels sont pris d'assaut. "On a une chambre basique que l'on a payée 1300 euros pour 4 jours". Ce touriste belge devait partir dimanche, vol annulé. Il a fallu réserver un autre billet prévu, lui, samedi prochain seulement. Des frais supplémentaires colossaux. "Les billets d'avion qu'on a dû acheter via une autre compagnie, on les a payés 1200 euros. À cela, il faut ajouter les deux premières nuits d'hôtel où on était à plus ou moins 600 euros, plus le nouvel hôtel dans lequel on est. Les prix ont gonflé, tout le monde s'est jeté sur des nuits d'hôtel. Ici, dans le dernier hôtel, on est à 1300 euros de frais. Cela veut dire que là, pour l'instant, on est à plus 3 500 euros".