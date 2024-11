Frédéric Janssens, l’ancien greffier du parlement wallon, désormais très loin des 7.200€ nets: il touche le chômage

En mai, son avocat, Marc Uyttendaele, avait expliqué que Frédéric Janssens rencontrait des difficultés pour obtenir une allocation de chômage, ce qui l’inquiétait pour l’avenir financier de son client. Selon lui, Frédéric Janssens risquait de ne plus pouvoir honorer ses dettes, en raison des coûts élevés des précédentes prestations d’avocats et de ses remboursements hypothécaires.

1.881€/mois

Interrogé à nouveau cette semaine par Sudinfo, Frédéric Janssens a confirmé recevoir maintenant des allocations de chômage. Bien qu’il n’ait pas souhaité en préciser le montant exact, un chômeur belge touchant plus de 4.000 € brut devrait recevoir environ 2.187 € nets mensuels pour les trois premiers mois, puis 2.019 € les trois mois suivants, et 1.881 € pour les six derniers mois, selon les barèmes de l’Onem.

Cela représente une nette diminution par rapport à son salaire de 255.110 € brut annuel en 2023, montant cité par Me Jean Bourtembourg, avocat du parlement wallon, lors d’une audience en mai. Celui-ci avait souligné que Frédéric Janssens touchait un salaire supérieur à celui du président de la République française, tout en bénéficiant de revenus locatifs.