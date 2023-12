GAIA dénonce les conditions d'élevage "infernales" des porcs: "C'est un scandale, des porcelets sont castrés de façon horrible"

"Tout à fait. C’est un scandale savez-vous. C’est l’industrie, c’est la réalité industrielle. Et l’existence de ces animaux dans un univers concentrationnaire, parce que c’est ça la réalité. En plus, il y a les animaux qui sont castrés de manière vraiment pénible, douloureuse. Ces petits porcelets, on les castrent de manière chirurgicale, donc on enlève leurs testicules."

Mais donc, le porc par exemple, 10 millions de cochons élevés et abattus pour notre consommation dans notre pays. On ne devrait pas le manger ? Il sert à quoi alors quelque part ?

"Celui qui dit que les animaux servent à ça, à être abattu et élevé dans des conditions infernales…"

A nourrir l’homme. Beaucoup de gens vont vous le dire ça…

"Oui mais ça c’est la tradition. Et il y a de plus en plus de végétariens, de gens qui refusent parce qu’ils ont bien réfélchi et ils ne peuvent plus se justifier en mangeant des animaux qui ont connu l’enfer quelque part. C’est aux gens de se rendre conscients de ce qu’il se passe. Nous, on essaie de montrer la réalité qui sinon continuera à se cacher quoi."

Le bio, c’est la bonne solution ?

"En quelque sorte oui, mais n’oublions pas que ce sont les éleveurs bio qui s’opposent à ce que la castration des porcelets soit interdite. Il faut donc faire très attention et ne pas trop avaler les belles histoires parce qu’on essaie quand même de rouler un peu les gens. En partie, les animaux vivent dans de meilleures conditions, mais par exemple, ce qui est quand même l’horreur, c’est cette castration qui est incroyablement douloureuse pour les porcelets. C’est barbare. Et en plus, il y a des alternatives. Il ne faut donc pas du tout castrer ces animaux. Il y a un vaccin qui règle le problème ou alors il faut bien gérer les comportements. Tout ça est bien possible."