"Hallucinant", "Invraisemblable": un film raconte l'immense gâchis de la sidérurgie liégeoise, véritable fleuron vendu pour "une bouchée de pain"

C'était un fleuron de l'économie belge. Longtemps à la pointe de la technologie, la sidérurgie liégeoise a marqué l'histoire de la Wallonie, et plus largement, du pays. Avec "L'acier a coulé dans nos veines", le réalisateur de cinéma Thierry Michel rend hommage aux sidérurgistes liégeois et à leur combat contre la mise à mort de leurs usines et de leur savoir-faire.

"Se laisser absorber par la France ? Une erreur magistrale"

"Ça s'est produit par phases, explique le réalisateur. Dans les années 80, commence le déclin. Notre entreprise belge, qui était un fleuron, exportait partout de l'acier de très haute qualité avec une main d'œuvre hyper qualifiée, mais elle va être complètement démantelée par étapes". Le processus de démantèlement passe par l'absorption par la France de nos industries. "Je pense que c'était une erreur magistrale de se laisser absorber par la France, par Usinor, qui va prendre le carnet de commandes, la technologie,… Ils vont tout prendre", estime Thierry Michel.