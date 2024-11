Harcelée pendant plus d'un an par Vincent Gilles, président du SLFP police, Gaëlle témoigne: "C'était tellement violent" 

Partager:

Une personnalité importante au sein de la police a été condamnée par le tribunal du travail. Vincent Gilles, le président du syndicat SLFP Police, est reconnu coupable d’avoir instauré un climat dégradant et humiliant auprès d’une de ses collègues. La victime a accepté de témoigner en exclusivité pour le RTLinfo.

Vincent Gilles, président du syndicat de police SLFP, a été reconnu coupable d'avoir instauré un climat dégradant et humiliant envers l'une de ses collègues, Gaëlle, qui a accepté de témoigner auprès de RTL info. Gaëlle, juriste spécialisée dans les cas de harcèlement au sein du syndicat, a travaillé pendant près de 13 ans dans cette organisation avant de devenir elle-même victime de tels agissements.

C'était tellement violent

"Au quotidien, il y avait des menaces, des intimidations, des rabaissements, des mots méchants... C'était tellement violent que cela a entraîné des problèmes de santé graves me concernant", raconte Gaëlle. Le tribunal a constaté que les faits se sont étalés sur plus d'un an, créant un environnement de travail hostile et humiliant qui a porté atteinte à l'intégrité de la victime.

Cela doit cesser

Aujourd'hui, Gaëlle espère que son témoignage servira d'exemple. "Ce n'est pas seulement pour moi. C'est pour toutes les femmes qui travaillent dans la police et qui subissent ces abus de pouvoir", explique-t-elle. "Cela doit cesser", insiste-t-elle.

Vincent Gilles et le SLFP ont été condamnés à verser une indemnité à Gaëlle, reconnue officiellement comme victime. "La justice a pris cela au sérieux. Elle m'a suivie, elle m'a crue. Le harcèlement n'est pas resté impuni", déclare Gaëlle.

Elle souhaite désormais retrouver son poste au sein du syndicat. De son côté, Vincent Gilles a choisi de ne pas commenter la décision pour le moment.