Hausse de plus de 20 % des utilisateurs de voitures partagées: "Cela coûte moins cher qu'avoir son propre véhicule"

En 2022, le service Cambio enregistre une hausse des inscriptions de 20% sur l'ensemble du royaume. C'est deux fois plus que pour une année classique. Rien que la ville de Liège, par exemple, compte 1250 utilisateurs pour 60 véhicules.

Pierre Habite à Gembloux. Il a délaissé son véhicule personnel au profit d’une voiture partagée : "Je l’utilise vraiment en fonction de mon agenda. Je la prends par exemple pour deux heures, je la prends pour conduire mon fils à un camps scouts ou parfois pour une soirée. Cela coûte quand même moins cher qu’une voiture personnelle, qui même quand elle ne roule pas, on paye quand même les taxes et toutes les autres choses", note-t-il.



En 2022, il y a eu 10.000 nouveaux inscrits au service Cambio, contre 5.000 maximum par an les autres années.

Les voitures partagées ont été une réponse pratique à la crise énergétique et aux retards de livraison des voitures neuves et d'occasion. Le défi pour ces services a été de suivre la demande et de commander assez de voitures pour ouvrir de nouvelles stations. Rien qu'à Bruxelles, 150 nouvelles places ont été créées.

La plupart des utilisateurs à Bruxelles n'ont pas de voiture. En général, une voiture Cambio en remplace 15. Certains usagers se tournent aussi vers Cambio, suite à l’introduction de la zone de basse émission et les nouvelles conditions pour les voitures à Bruxelles. En Wallonie, les villes avec le plus de voitures Cambio sont Namur et Liège. Plus ce sont des stations rurales, et plus les Cambio remplacent la seconde voiture du ménage.