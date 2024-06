Il y aura moins de moules de Zélande dans nos assiettes cette année: voici pourquoi

Il y a plus d'eau douce dans l'estuaire à cause des fortes pluies des semaines précédentes, annonce vendredi l'organisation néerlandaise de la culture de moules, citée par l'agence ANP.

Les moules de Zélande sont aussi pénalisées par l'écume cette année, et sont naturellement plus faibles à cette période de l'année. "C'est un phénomène bien connu et régulier pour la mytiliculture. Mais cette année, les producteurs y sont confrontés à plus grande échelle", déclare le secrétaire de l'association, Addy Risseeuw.