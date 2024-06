"Ils sont super géniaux, je les adore": Mickey et Minnie ont rendu visite aux enfants hospitalisés à Bruxelles

Les enfants hospitalisés à l'hôpital Reine Fabiola à Bruxelles ont reçu la visite de Mickey et Minnie ce jeudi matin. L'association Pêcheurs de Lune s'est associée à Disney pour organiser ce moment et pour offrir quelques sourires aux plus jeunes.

Une paire d'oreilles iconiques s'est baladée dans les couloirs de l'hôpital Reine Fabiola à Bruxelles. Mickey était en visite surprise ce jeudi matin, ce qui a ravi les patients. "Ça me rappelle mon enfance, ça fait longtemps que je n'avais plus vu Minnie. Ma petite sœur, elle ne va pas y croire, elle va être choquée", "Ils sont super géniaux, leurs films sont super géniaux et je les adore", racontent deux patientes croisées dans les couloirs.

La célèbre souris toujours populaire

Photos et câlins, après presque 100 ans d'existence Mickey et Minnie ont toujours autant la côte. Une surprise pour Xavier Ide, président de l'asbl Pêcheurs de Lune: "Ce qui était épatant c'est que moi je pensais qu'avec le temps, la magie de Mickey et Minnie allait s'estomper mais ce n'est pas le cas. On voit ces enfants qui ont quelques années qui sont émerveillés de voir Mickey et Minnie arriver. C'est magnifique ces visages-là."