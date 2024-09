Info trafic: quel est l'état des routes ce vendredi matin?

08h35 Pas d'incident sur notre réseau routier On en profite pour vous signaler que le Carrefour des Quatre-Bras de Tervuren sera inaccessible ce weekend entre samedi 22h et dimanche 12 heures afin d'installer une passerelle cyclable et piétonne. Sur le ring, la circulation reste possible mais pour accéder à Tervuren, il faudra sortir à Wezembeek-Oppem. On rappelle également la journée sans voiture à Bruxelles ce dimanche 22 septembre de 9h30 à 19h. La fermeture-réouverture des accès à la région et des tunnels ainsi que le placement des barrières sont progressifs. Des perturbations de circulation peuvent donc avoir lieu avant et après ces heures.

08h10 La situation est assez calme 2 zones de ralentissements habituelles sur le ring intérieur entre Strombeek-Bever et Machelen (+15 min) puis entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo (+10 min) Deux zones de travaux vous ralentissent comme chaque jour : Sur la E42 Mons-Tournai entre Peruwelz et Antoing vers Tournai (+15 min) et sur l'A54 Nivelles-Charleroi entre Gosselies-Ouest et Jumet-est vers le R9 de Charleroi (+10 min).

07h30 Evitez de quitter Bruxelles vers Gand L'accident sur la E40 à hauteur de Wetteren en direction de la côte vient d'être dégagé. Vous ralentissez encore 1h30 entre Erpe-Mere et Wetteren. Evitez donc de quitter Bruxelles vers Gand pour l'instant. A Bruxelles, vous ralentissez 10 minutes sur le ring extérieur entre Grand-Bigard et Anderlecht-Nord en direction du virage de Forest. Dans l'autre sens, un peu plus de 5 minutes entre Strombeek-Bever et Machelen vers Zaventem. 10 minutes à ralentir enfin sur la fin de l'E429 Tournai-Bruxelles depuis Tubize en direction du ring de Bruxelles.

07h12 Un accident sur la E40 à hauteur de Wetteren Dans le centre de Bruxelles, l'accident au niveau du Tunnel Annie Cordy en direction du midi a été dégagé. Le Tunnel est rouvert à la circulation. L'accident sur la E40 à hauteur de Wetteren en direction de la côte est toujours présent et vous ralentit 1h30 (!) entre Erpe-Mere et Wetteren. 2 bandes sont bloquées (droite et milieu). Attention donc si vous projetez de vous rendre à la côte depuis Bruxelles. Mieux vaut reporter votre départ. Très peu de zones de ralentissements pour l'instant autour et vers Bruxelles. Bonne route.

06h32 Un accident dans le centre de Bruxelles Toujours cet accident dans le centre de Bruxelles qui provoque la fermeture de l'entrée "Charles Quint" du Tunnel Annie Cordy en direction du Midi. Si vous quittez Bruxelles vers la côte belge, vous rencontrerez un accident bloquant 2 bandes de circulation sur l'E40 à hauteur de Wetteren. cela vous ralentit 30 minutes en direction de Gand. Les files débutent sur le ring intérieur de Bruxelles entre Wezembeek-Oppem et Tervuren vers Waterloo (+5 min).