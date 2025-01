Interdire l'alcool dans les avions pour éviter les problèmes? De nombreuses compagnies s'y essaient

Michael O’Leary propose donc une solution très simple : imposer un tampon sur la carte d’embarquement à chaque consommation d’alcool avec un maximum de deux tampons. Au-delà de deux, vous ne pourrez pas embarquer. Faut-il aller plus loin et interdire totalement l’alcool dans les avions et dans les aéroports ?

Alors le Dry January bat son plein et que la "tournée minérale" arrive dans quelques semaines, le patron de Ryanair, Michael O’Leary pousse un coup de gueule contre les passagers en état d’ébriété et qui provoquent régulièrement des incidents à bord des avions. Il y a quelques jours à peine, un énième problème avec un passager alcoolisé a forcé un avion Ryanair à destination de Lanzarote à atterrir d’urgence à Porto, coûtant au passage des milliers d’euros à la compagnie aérienne.

Tout d'abord, on peut se poser la question : des compagnies ont-elles déjà supprimé la vente d’alcool à bord de leurs avions ? La réponse est : oui, il y en a. La compagnie saoudienne Saudia ne propose aucun alcool à bord et interdit d'en apporter. C'est le cas aussi de Koweit Airways, Iran Air, Pakistan Air, Air Arabia et pareil pour les compagnies afghanes. Ce sont là des compagnies basées au Moyen-Orient, dans des pays musulmans qui ne consomment pas d'alcool.

Royal Brunei Airways n'en sert pas mais si le passager a de l'alcool avec lui, on lui apporte verre et glaçons, idem pour Egypt Air et Iraqi Airways. Chez Air India, Jet Airways, Malaysia Airlines, Turkish Airlines, c'est une interdiction variable. L'alcool n'est interdit que sur les vols intérieurs ou les vols en dessous d’une certaine durée ou encore en dans l’espace aérien d’un pays islamique.

La tendance étant d'être en forme, la consommation d'alcool diminue et le secteur aérien s'adapte : ça s'appelle le "Dry Tripping" qu'on peut traduire par "voyage à sec". Emirates et Qatar Airways ont compris qu'il y avait une opportunité à saisir et elles proposent des boissons sans alcool en classe affaires et en première classe comme par exemple un champagne sans alcool.

Quant à Ryanair, elle interdit de consommer son propre alcool à bord et a ponctuellement interdit le transport d’alcool vers certaines destinations festives comme Ibiza par le passé.

