Isaura Maenhout/Anouk Geurts manquent la course aux médailles en 49erFX et se classent 14e

Isaura Maenhaut et Anouk Geurts ont terminé à la 14e place après les 12 régates de qualification de la catégorie 49er FX, dans l'épreuve de voile des JO-2024, mercredi sur le plan d'eau olympique de Marseille. L'équipage belge manque ainsi la course aux médailles de jeudi, réservée aux 10 premiers et dont les points sont doublés.

Avec 116 unités, elles terminent leur épreuve à la 14e place, égalant leur résultat obtenu aux JO de Tokyo, il y a 3 ans. Les championnes d'Europe en titre ont pourtant bien entamé la journée en se classant 7es de la 10e régate, ce qui leur permettait de grimper à la 7e place du classement provisoire. Elles n'ont malheureusement pu rééditer ce résultat dans les 2 dernières manches. Les deux skippeuses ont ensuite enregistré leur plus mauvais résultat jusqu'ici en bouclant la régate suivante en 20e et dernière position. Reléguée à ce moment en 11e position, elles n'ont pas pu inverser la tendance dans la 12e et dernière manche, la bouclant à la 19e place. Il a manqué 11 points aux 2 Flandriennes pour intégrer le top 10 et la qualification pour la course aux médailles.

Le duo avait franchi le cap vers le 49er FX en novembre 2018. Elles ont pris la 14e place des Jeux Olympiques de Tokyo durant l'été 2021, la 9e place des derniers Mondiaux de Lanzarote et la 1re à l'Euro de La Grande Motte.