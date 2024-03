Condamné à 26 ans de prison pour son implication dans l'assassinat de l'avocat Wiersum

Les deux tireurs ont déjà été condamnés à 30 ans de prison en appel. Un groupe de dix suspects aurait facilité et organisé l'assassinat. T. a été condamné à 26 ans de prison et doit encore, en sus, purger une ancienne peine de 392 jours. En outre, une affaire de drogue est également en cours contre lui, écrit le journal Het Parool.

Ainsi, T. aurait fourni la Renault Mégane utilisée pour observer l'avocat. Il est également resté en contact étroit avec l'individu agissant en éclaireur dans cette affaire. Sur la base de la reconnaissance préliminaire au bureau et au domicile de Wiersum, les tireurs Moreno B. et Giërmo B. savaient où se trouver le 18 septembre 2019. La victime a été abattue à Amsterdam-Buitenveldert.

T. est le cousin de Taghi, qui a récemment été condamné à la prison à vie dans le cadre du procès Marengo. Ce vaste procès portait sur six assassinats et sur de multiples tentatives d'assassinat, dont celui du célèbre chroniqueur judiciaire Peter R. de Vries. De Vries a été abattu dans le centre d'Amsterdam le 6 juillet 2021. Il est décédé neuf jours plus tard, à l'âge de 64 ans. De Vries était l'homme de confiance de Nabil B., le témoin principal du procès Marengo.

"Il n'y a pas de preuve directe de l'implication de mon client", a déclaré l'avocat de T. après le verdict. Il a qualifié celui-ci de décevant.