"J'ai grandi grâce à lui": Bertrand Caroy, parrain du Stars Rallye Télévie, ému par l'histoire de Luciano, un enfant malade

Ce samedi, le domaine du Champs d'Éole, près de Mons, a accueilli la 12e édition de l'événement Stars Rallye Télévie. Dans une ambiance festive et chaleureuse, une trentaine d'enfants atteints de cancer ont eu l'opportunité de vivre une expérience unique en prenant part à une balade d'environ une heure à bord de voitures prestigieuses telles que des Lamborghini, Ferrari, Rolls Royce et Bugatti. Ces véhicules d'exception étaient pilotés par des personnalités bien connues, dont l'athlète Kevin Borley et le chef Matagne.

À lire aussi La grande soirée de clôture du Télévie fera son retour à Liège, 25 ans plus tard: la date de la cérémonie dévoilée

C'est quelque chose d'indispensable

Parmi les célébrités présentes, on retrouvait également des figures emblématiques de la chaîne, comme Émilie Dupuis, Thomas Debergay et Pablo Andres. Un invité spécial, le policier le plus célèbre de Belgique, Bertrand Caroy, a été le parrain de l'événement. Avec passion et engagement, il a souligné l'importance de soutenir cette cause : "Pour moi, c'est très important de parrainer ce type d'événement, étant donné que c'est quand même récolter de l'argent pour lutter contre cette terrible maladie qu'est le cancer, sous toutes ses formes. Être présent, c'est quelque chose d'indispensable. Récolter des fonds, faire avancer la recherche, tout en offrant une petite bulle de bonheur à ces enfants loin de leur quotidien à l'hôpital."

À lire aussi De policier à instructeur d'armes à feu: Bertrand Caroy à la découverte des USA