"J'ai hurlé mais personne ne pouvait m'entendre": Juliette, violée dans le bois de la Cambre, témoigne

Il est 4 heures du matin quand Juliette sort de la boîte de nuit "Jeux d'hiver", située dans le bois de la Cambre. Elle contacte un taxi pour venir la chercher et la raccompagner chez elle. Mais les chauffeurs répondent absents ou annulent à la dernière minute. "Ça faisait déjà 15 minutes qu'on attendait et il fallait encore attendre 15 minutes", raconte-t-elle. Juliette décide alors de rentrer à pieds, toute seule, à travers bois.

Après quelques minutes de marche, Juliette arrive près de l'avenue de Flore, barrée à la circulation. Pas un chat aux alentours. C'est à ce moment-là que la jeune femme se sent traquée. "J'ai entendu les pas se rapprocher, ça a été tellement vite..." Juliette réalise, mais il est trop tard. "Je me suis dit mais ça ne pouvait pas m'arriver, pas à moi, pas maintenant." Et puis... "Cet homme m'a prise par derrière et m'a vraiment dit que dans tous les cas je ne pourrais rien faire parce qu'il n'y avait personne, il avait raison", affirme-t-elle. "J'ai hurlé mais personne ne pouvait m'entendre."

"L'instinct de survie"

Plus possible pour Juliette de stopper l'horreur. Elle est bloquée par les bras puis saisie par la gorge. Puis, alors que son cerveau lui ordonne tout le contraire, son corps se calme. Elle laisse cet homme - qui aurait entre "30 et 40 ans" - faire, absolument contre son gré. "Il faut que j'agisse comme il veut", se rappelle-t-elle s'être dit. "C'est l'instinct de survie."

À lire aussi Bruxelles: plusieurs plaintes pour faits de moeurs au Bois de la Cambre

Juliette subit alors un viol, dont elle évite évidemment d'évoquer les détails. Elle est sous la contrainte d'un couteau et de menaces verbales. Elle n'a pas le choix. "Ça a duré dix minutes", rapporte-elle. "C'est assez rapide, mais ça paraît long." Elle évoque une certaine "dissociation" avec son corps. "On se détache de tout.'