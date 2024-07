Jelle Geens termine 4e à Hambourg, Jolien Vermeylen 11e chez les dames

Geens a bouclé les 750m de natation, 19,8 km de vélo et 4,9 km de course à pied en 50:18 et échoue à 8 secondes de la troisième place du Français Pierre Le Corre. La victoire est revenue à l'Australien Matthew Hauser en 50:03 devant le Portugais Vasco Vilaca, 2e en 50:09. Arnaud Mengal, de son côté, a fini 49e et avant-dernier en 53:50.

Chez les dames, Vermeylen a pris la 11e place avec un chrono de 56:20, à une minute de la Française Cassandre Beaugrand qui s'est imposée en 55:19. L'Allemande Lisa Tertsch a pris la 2e place en 55:30 devançant la Britannique Beth Potter d'une seconde. Claire Michel s'est classée 26e en 57:14.