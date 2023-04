"J'étais complètement ivre": Luca Brecel dévoile la préparation de son match historique

Le Limbourgeois de 28 ans (WS10) a indiqué avoir été "complètement ivre" après avoir battu Mark Williams (en huitièmes) et avant son match face à O'Sullivan.

"Avant le tournoi, je faisais la fête et je me couchais tard, à 6 ou 7 heures du matin, en jouant à FIFA avec mes amis, en buvant des verres et en ne m'entraînant pas. Après avoir battu Williams, je suis rentré à 7 heures du matin chez moi en voiture, et je suis sorti avec des amis le soir jusque 5 ou 6 heures du matin".