Katrijn De Clercq et Hélène Hesters en or sur le Madison espoirs féminin

Lore Wolfs, 3e des qualifications du 500m contre-la-montre junior féminin, a pris la 6e place finale. Marith Vanhove après sa 7e place en qualifications, n'a pas fait mieux en finale du 500m contre-la-montre espoir féminin malgré un meilleur temps.

Runar De Schrijver, 13e l'an dernier, et Tjorven Mertens en keirin espoir masculin ont fini 6e et 5e de leur série et été renvoyés en repêchages où ils n'ont pris que la 4e place. Laerke Expeels, vice-championne en titre, et Falke Kerkhof ont abandonné dans le Madison junior féminin.

La Belgique termine avec un bilan de 15 médailles, 4 d'or: Noah Vandenbranden (poursuite individuelle et omnium espoir) et Auke De Buysser (scratch junior), Katrijn De Clercq et Hélène Hesters (madison espoir); 5 d'argent : poursuite par équipes espoirs (Renzo Raes, Bernard, Milan Van den Haute et Noah Vandenbranden), Luca Vierstraete (poursuite féminine junior), Laerke Expeels (course par élimination junior), Matijs Van Strijthem (omnium junior) et Marith Vanhove (omnium espoir); et 6 de bronze: Thibaut Bernard (poursuite individuelle et course aux points espoirs), Nolan Huysmans (scratch junior) et Yeno Vingerhoets (keirin junior). Noah Vandenbranden et Tom Crabbe (madison espoir), Nolan Huysmans et Matijs Van Strijthem (madison junior)