Kopecky, 2e de la course par élimination: "Le titre mondial n'arrive pas sur commande"

Après une solide course, Kopecky a été battue dans le sprint final par la Néo-Zélandaise Ally Wollaston. "L'idéal aurait été de gagner, bien sûr, mais je suis très consciente que l'on ne peut pas tout gagner. Je suis à la fin d'une très belle saison et que je manque probablement d'un peu de fraîcheur. Je dois me contenter de la médaille d'argent. C'est une médaille, ça reste beau" a ajouté celle qui a obtenu jeudi le Trophée National du Mérite Sportif.

Dimanche, Kopecky clôturera sa particulièrement longue et fructueuse saison par la course aux points. "Encore une chance. Le meilleur est passé mais l'envie est toujours là, et c'est toujours le plus important. Tout ce qui reste dans le tonneau pourrait sortir dimanche", a imagé Kopecky.