La Belgique 11e du relais mixte remporté par la Grande-Bretagne

Sans donc les principaux ténors de la discipline, les Britanniques Hamish Reilly, Tilly Anema, Samuel Dickinson et Jessica Fullagar se sont adjugés le titre continental en 1h33:50, avec 33 secondes d'avance sur l'Espagne (1h34:23).

La Belgique, représentée par Noah Servais, Hanne De Vet, Adrien Deharre et Hasse Fleerackers, a bouclé ses quatre relais de chacun 270 m de natation, 8 km de vélo et 1,7 km à pied en 1h38:20. Servais a transmis son relais à seulement 6 secondes de la tête de course, mais ensuite l'écart s'est progressivement agrandi au fur et à mesure des 3 autres relayeurs.