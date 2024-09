La Belgique 20e au tableau des médailles, la Chine largement en tête

La délégation chinoise à Paris a décroché 94 médailles d'or, 76 d'argent et 50 de bronze, pour un total de 220 médailles. En ce qui concerne les Jeux Paralympiques d'été, la Chine domine ce classement pour la sixième fois consécutive, depuis Athènes 2004. La Grande-Bretagne est deuxième (49 or, 44 argent, 31 bronze), les États-Unis (36 or, 42 argent et 27 bronze) complètent le podium. Viennent ensuite les Pays-Bas (27 or, 17 argent et 12 bronze) et le Brésil (25 or, 26 argent et 38 bronze).

La Belgique se classe 20e avec 7 médailles d'or, 4 d'argent et 3 de bronze. Team Belgium améliore de 11 places son classement par rapport aux Jeux de Tokyo en 2021, où les Belges avaient certes récolté un podium de plus (15), mais avaient terminé avec 4 médailles d'or, 3 d'argent et 8 de bronze.