La Belgique décroche l'argent chez les dames à Stuttgart

L'équipe de Belgique féminine a pris la 2e place chez les seniors au DTB Team Challenge de gymnastique artistique samedi à Stuttgart, en Allemagne. Erika Pinxten, Fien Enghels, Jutta Verkest, Aberdeen O'Driscoll et Maellyse Brassart ont obtenu 155.950 points. Elles n'ont été devancées que par les États-Unis (162.300). Le bronze est revenu à la France (155.300).

Au niveau individuel, Fien Enghels (barres asymétriques), Maellyse Brassart (poutre) et Jutta Verkest (sol) se sont qualifiées pour les finales aux agrès qui se disputeront dimanche.

Plus tôt dans la journée, les juniors féminines ont remporté le bronze au classement par équipes. En individuel, Marie De Smedt et Hanne Degryse ont terminé respectivement deuxième et troisième aux barres asymétriques. Naomi Deschamps a remporté la finale de la poutre.