La Belgique passe en quarts de finale du tournoi de tennis de table par équipes

L'équipe belge masculine de tennis de table s'est qualifiée pour les quarts de finale des Jeux Européens, mercredi à Cracovie. Adrien Rassenfosse, Martin Allegro et Cedric Nuytinck sont venus à bout de la Pologne au premier tour du tournoi par équipes, en remportant le match 3 victoires à 1.

Le double inaugural a été remporté par Samuel Kulczycki et Maciej Kubik contre Martin Allegro et Adrien Rassenfosse (3-0), mais l'équipe n'a pas laissé échapper un seul des matches de simple. Cédric Nuytinck (ITTF 123) a disposé de Jakub Dyjas (ITTF 144) sur le score de 3-2, Adrien Rassenfosse (ITTF 94) a battu Maciej Kubik (ITTF 111) 3-1 et Nuytinck a terminé le travail contre Samuel Kulczycki (ITTF 191) avec une victoire 3-2 après avoir été mené 2-1.

Cédric Nuytinck a donc signé deux victoires mercredi, après avoir fini meilleur Belge dans le tournoi individuel, éliminé en huitième de finale. "J'ai été particulièrement fort mentalement aujourd'hui", a-t-il expliqué après la victoire contre le pays-hôte. "C'était un dernier match incroyable. Les quarts de finale sont un très bon résultat. Notre objectif est plus ou moins atteint."