La Belgique remporte ses deux premiers matches du tour final

La Belgique a remporté ses deux premiers matches du tour final au championnat d'Europe de softball, jeudi à Copenhague au Danemark. L'équipe dirigée par Jasper Lanoote a battu les Pays-Bas et Israël et peut toujours prétendre à une place en finale.

En début de journée, les Belges ont écarté les Pays-Bas 5-3, avant de s'imposer contre Israël, 9-2. Ils joueront encore vendredi contre le Danemark, qui a gagné son premier match du Super Round contre la Croatie (13-0) mais a perdu contre la Tchéquie (11-4).

Samedi, à l'issue des derniers matches, les deux premiers de ce groupe final de six, qui comprend la Belgique, le Danemark, la Tchéquie, les Pays-Bas, la Croatie et Israël disputeront la finale. Les troisième et quatrième joueront le match pour la médaille de bronze.