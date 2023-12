La campagne choc de la Fondation des brûlés contre les feux d'artifice

La Fondation des brûlés a lancé mardi une nouvelle campagne de prévention pour sensibiliser le grand public aux dangers et aux risques liés à l'usage des feux d'artifice à l'occasion des fêtes de fin d'années. L'organisation souhaite par ailleurs obtenir une interdiction totale de l'achat et de l'utilisation des feux d'artifice par les particuliers.

Le nombre de victimes de tir de feu d'artifice ne cesse d'augmenter, selon le communiqué de la Fondation des brûlés. Cette dernière alerte pourtant chaque année sur la situation et sensibilise le public aux dangers et risques liés à la manipulation des feux d'artifice. La nouvelle campagne de prévention se veut "visuellement très concrète" et s'accompagne de la création d'un nouveau site web: www.fireworksbelgium.be.

La Fondation des Brûlés entend donc sensibiliser les gens aux dangers liés à l'utilisation de feux d'artifice avec un slogan simple: "N'utilisez pas de feux d'artifices !", explique Jérémy Dumortier. "Toutefois, nous sommes conscients que ce message ne touche pas tout le monde et que des personnes ne mesurent pas les dangers de leur manipulation."