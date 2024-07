La Fête Nationale vue du ciel: notre équipe RTL info a suivi le défilé aérien depuis un hélicoptère

Notre équipe a survolé plusieurs villes du Brabant wallon, Grez-Doiceau, Wavre et le parc Solvay, La Hulpe, Waterloo et Braine-l'Alleud et le centre d'entraînement des Diables Rouges.

Vers 16h, à l'approche de Bruxelle, le cortège s'est mis en place avec au total 26 appareils. Treize minutes plus tard, le défilé aérien paradait dans les airs. Au sol, le spectacle est grandiose. Tout semble coordonné, calculé à la seconde près. C'est effectivement le cas avec un plan de vol très précis. "On pourrait comparer à la chorégraphie d'un ballet", indique David Dupuis, commandant de la base de Beauvechain. "Tout est vraiment scripté à l'avance. On doit respecter des timings très précis, des altitudes également."

Le vol aura duré une heure et demie.