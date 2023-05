La Fondation Jan Vertonghen unie à Special Olympics Belgium pour l'inclusion dans le sport

La Fondation Jan Vertonghen et Special Olympics Belgium, l'organisation qui travaille à l'inclusion des personnes atteintes d'un handicap mental à travers le sport, ont décidé d'unir leur force afin de "rassembler les enfants avec et sans déficience mentale autour du sport et du jeu". Les deux organisations ont conjointement publié un communiqué en ce sens, mercredi.

La première initiative a été organisée en collaboration avec dix athlètes de Special Olympics. Les enfants de Buurtsport Malines ont eu l'occasion d'y participer, en compagnie du Diable Rouge Jan Vertonghen qui y représentait sa fondation. "À travers le sport et le jeu, nous tentons de créer un lien entre les enfants avec et sans déficience mentale pour prouver que tout le monde est égal, puisque chaque enfant est unique", a-t-il ainsi expliqué.

"La Fondation Jan Vertonghen et Special Olympics Belgium partagent la mission d'offrir aux enfants avec et sans déficience mentale davantage d'opportunités de faire du sport ensemble et de tirer le meilleur de chacun à travers le sport et le jeu", a décrit le communiqué. Ces activités ont pour objectif de créer un esprit collaboratif, d'échange et d'encourager l'acceptation de chacun.

Pieter Maenhaut, responsable marketing de Special Olympics, a loué l'initiative. "En permettant aux enfants avec et sans déficience mentale de faire du sport ensemble dès leur plus jeune âge, nous pouvons initier du respect et de la tolérance envers autrui et nous construisons dès aujourd'hui la société plus inclusive de demain."