La sélection belge est connue

Trois équipes masculines (Chine, Japon et Grande-Bretagne) et trois féminines (États-Unis, Grande-Bretagne et Canada) se sont déjà qualifiées lors des Mondiaux de Liverpool en 2022.

Au début du mois, on a appris les forfaits de Nina Derwael et Lisa Vaelen. Derwael, championne olympique aux barres asymétriques et double championne du monde dans son agrès favori, s'est blessée à l'épaule le 8 septembre à l'entraînement et doit se faire opérer ce samedi. Vaelen souffre d'une mononucléose.