L'assurance de l'employeur intervient-elle en cas d'accident sur le chemin du travail?

L'assurance de mon employeur va-t-elle m'indemniser si j'ai un accident sur la route de mon boulot, c'est la question que nous a posée Frédéric.

Et la réponse est oui. Tous les salariés sont assurés pour les accidents qui surviennent sur le chemin du travail, c'est-à-dire entre leur domicile et le bureau, et ce, même si vous allez par exemple déposer vos enfants à l'école.