Le centre-ville de Mons comme vous ne l'avez jamais vu: un 1er festival des lumières débarque en Wallonie

La Ville de Mons organise le 1er festival des lumières en Wallonie. Durant 8 soirées du 25 au 28 janvier et du 01 au 4 février, entre 18h30 et minuit, le centre-ville de Mons sera sublimé d’art et de lumière grâce à un itinéraire fascinant qui a été conçu pour accueillir 27 installations et projections lumineuses soigneusement élaborées et qui s’intégreront harmonieusement dans le cadre urbain et l’architecture du centre historique. Il y

Accessible à tous et entièrement gratuit, le parcours met en lumière des talents locaux, nationaux et internationaux. Les œuvres et disciplines sont assez variées : video mapping, installations interactives où les enfants pourront jouer et allumer des façades de maisons, lettrages lumineux, oeuvres fluorescentes.