Le docteur Karila donne les signes pour détecter l'addiction: "C'est cinq fois la lettre C"

"J'ai créé un moyen mnémotechnique à partir des données cliniques", explique-t-il. "C'est cinq fois la lettre C pendant un an". Il détaille ainsi les cinq signes caractéristiques :

Interrogé sur les prédispositions génétiques à l'addiction, le Dr Karila souligne que la génétique "explique entre 40 et 70 % de la maladie", mais que d'autres facteurs entrent en jeu. "Ce qui est dans le risqué, c'est nos cinq facteurs déséquilibrés : la génétique, notre puberté, notre cerveau, l'environnement et comment on est psychologiquement".

Corrélation entre sommeil et addiction

Il insiste également sur l'importance souvent sous-estimée du sommeil dans le bien-être général, qui peut mener à l'addiction. "Il y a un phénomène bidirectionnel. Quand on a une addiction, on va avoir des troubles du sommeil et quand on a des troubles du sommeil, on va vouloir gérer avec nos produits".

La solution : "Traiter les deux en même temps, c'est-à-dire le problème de consommation excessive et le problème de sommeil".